Óscar: «Creo que no va a venir ningún jugador más»

Vigo 02/10/2020 00:19 h

Óscar García Junyent duda de que el Celta vaya a incorporar a algún jugador más en este mercado. Lo dijo en las declaraciones televisivas a la conclusión del partido y se reafirmó en rueda de prensa. «Creo que no va a venir ningún jugador más. Lo he dicho y es lo que pienso. Me parece que lo dijo Felipe antes y si lo dice el club...», comentó. Lo que había dicho Miñambres en la previa era que «lo normal es que si no hay salidas, no haya entradas», aunque sin hablar de las posibilidades de cerrar alguna marcha.

Respecto al partido, considera que con las armas que tienen, dijo, compitieron «bien ante un rival mejor» que ellos. Su intención era «sacar el balón por fuera» porque por dentro el Barça «aprieta mucho». De ahí que salieran con tres centrales. «No tenemos una salida de balón muy limpia normalmente, nos falta un poco de criterio», indicó. La idea era sacarlo por fuera y eligió a Fontán porque considera es el mejor defensa que tienen «para saltar líneas de presión y encontrar pases», aunque tuvo la mala suerte de que se le salió la clavícula.

Sobre Gabri Veiga, dijo que su primera parte confirma que no se equivocaron. «Es un chico en el que tenemos mucha confianza, si no no lo hubiéramos puesto», zanjó.