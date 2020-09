Óscar García, sobre el mercado: «Hasta el día 5, todo es posible»

0

La Voz de Galicia

Vigo 30/09/2020

Óscar García Junyent espera al mejor Barcelona mañana en Balaídos. «De los rivales siempre espero lo mejor, a su máximo nivel, y preparamos el partido pensando en eso. Sabemos que va a requerir concentración y, sobre todo, mucha personalidad», comenta el entrenador del Celta.

Ve a un Barcelona diferente a nivel táctico. «Han cambiado su sistema y ahora juegan más con doble pivote, pero teniendo un equipo como el que tienen y a Messi, que es el mejor jugador que he visto en vivo, no tengo duda de que será complicado», analiza. Está convencido de que los culés «van a luchar por todos los títulos».

García Junyent apunta que el Barcelona tiene «muchos peligros» hasta el punto de que «puedes hacer un partido perfecto tácticamente y un descuido o una genialidad te puede decidir un partido». De ahí que incida en la importancia de la concentración, de «no perderla en todos los minutos y tener personalidad con balón». Es consciente de que «es un equipo en el que cualquier jugador que salga te puede cambiar el sino del encuentro», porque no solo tienen una plantilla buena respecto a los que juegan de inicio.

El empate de junio de este año en el mismo escenario (2-2) no sirve como referencia, valora el entrenador. «Cada partido es una historia que está por escribir. Creo que sirve de poco porque hay jugadores que no están, el sistema y el entrenador son diferentes y en nuestra plantilla también hay jugadores que ya no están», señaló. Por todo ello, concluye que «poco tiene que ver» con lo ocurrido la temporada pasada.

Óscar no se moja sobre si espera más fichajes. «Es una pregunta para el club, hasta el día 5, todo es posible. Es una cosa que no controlo, intento estar centrado en lo que puedo controlar, entrenamientos y jugadores de los que disponemos para este partido». Sobre Rafinha, se limitó a decir que es jugador de otro equipo, insistiendo en que solo piensa en los que tiene a sus órdenes a día de hoy.

El técnico se mostró contento por Iago Aspas, con el que se marcaron dos retos: que comenzara bien la temporada y que pueda regresar a la selección. «Siempre le había costado marcar al principio y lo hemos cambiado. Ha sido un reto bonito que está cumpliendo», sostiene. Respecto al segundo, que esté bien para volver a la selección, indicó que «a él le gusta mucho» y que están intentando ayudarle a «estar cerca de ser seleccionado», partiendo siempre de que la decisión es de Luis Enrique. «Estamos creando un entorno favorecedor para que pueda sacar su mejor fútbol», asumiendo también que cuando él está bien, el equipo lo nota.

Por último, se refirió Óscar al poco descanso que tendrán entre el duelo de mañana y el que les enfrentará a Osasuna el domingo. «Estaremos en inferioridad de condiciones porque el rival no juega en toda la semana. Pero la valoración la haremos después del Barcelona. A ver cómo estamos, cómo acaban los jugadores. Algunos con un golpe no los puedes utilizar en el siguiente partido y vamos a tener en cuenta todo eso».