Tapia: «Mi posición es parte importante en el esquema de Óscar»

Vigo 29/09/2020

El centrocampista céltico Renato Tapia, una de las incorporaciones del Celta este verano, ha concedido una entrevista a la web peruana Depor.com donde habla de cómo están siendo sus inicios en el Celta. «Me he encontrado con un club bien estructurado, tiene gente que me han ayudado en todo. Mi familia está muy feliz y eso es lo más importante», destaca. Aparte de que se encuentra muy motivado: «Tengo muchísimas ganas de levantarme día a día para ir a entrenar y saber que el fin de semana tenemos un partido, eso me motiva bastante».

Y eso que reconoce que el primer partido con el equipo, frente al Eibar, no le resultó fácil. «Me costó básicamente por lo que estuve cuatro a cinco meses de para. El campo era muy pequeño y ellos salieron a contrarrestar todo nuestro juego con balones largos», señala. Marca distancias entre ese partido y el del Valencia. «Demostramos más de lo que queremos ser esta temporada. Estoy contento de jugar en La Liga y enfrentarme a los mejores del mundo», añade.

Tapia no entra en detalles sobre las condiciones de su fichaje y si estaba supeditado a la permanencia. «Se dijeron muchísimas cosas, pero la verdad, eso solo queda entre la directiva y yo. Al final todo quedó en anécdota», zanja. Pero sí confiesa que junto a la familia y amigos «sufrieron» los últimos partidos de la temporada del Celta. «Pero estábamos convencidos que se iba a quedar en Primera», aclara.

Óscar le pide que se aplique tanto en tareas defensivas como «dando pases entre líneas». «Nos pide de las dos cosas, no solo cuando juego yo, sino con los otros volantes centrales. Siempre lo mismo, si uno se va a atacar, el otro se queda. Yo, por mis características, soy más defensivo y siempre me quedo para ordenar atrás», desgrana. Su sensación es que, con independencia de quién juegue, su posición es «una parte importante en el esquema que pide el entrenador». Y considera que la experiencia en selecciones de los centrales Aidoo, Murillo y Araújo «ayuda para hacer crecer al equipo».

Entre las diferencias que ha notado en el fútbol español con respecto a su experiencia anterior está el arbitraje. Y se refiere a su amarilla contra el Valencia. «Son jugadas que en otros países no te cobran e incluso en otras ocasiones te dejan seguir jugando. Ahora debo adecuarme a este nuevo arbitraje español. Ya lo había visto un poco, pero vivirlo es totalmente diferente», revela.

En lo que se refiere a objetivos, se muestra muy ambicioso. «Como deportista profesional, siempre tengo que apuntar a lo más alto. Si se da o no, por circunstancias que escapan de nuestras manos, eso queda en segundo plano», afirma. Manifiesta que le gusta ponerse objetivos altos para exigirse y sacar lo mejor de sí mismo. «Aquí no es la excepción. Creo que en otras circunstancias no hubiera dicho eso -sobre las aspiraciones europeas-, pero por la calidad, talento y ganas, que he percibido en estos dos primeros meses desde mi llegada, creo que el Celta puede alcanzar esa meta», sostiene.

La idea de Tapia es que les favorecerá no jugar normalmente entre semana respecto a equipos que juegan competiciones europeas. «Hay seis o siete equipos aquí, que juegan torneos internacionales y tienen plantilla grande, pero sus jugadores no vienen con mucho ritmo. Eso nos va a ayudar a sacar resultados fuera de casa, en donde estamos convencidos en sacar muchos puntos ahí para que LaLiga se haga más fácil», reflexiona. Porque considera que no basta con analizarse a sí mismos, sino que hay que tener en cuenta las situaciones que atraviesan los rivales.

Esquiva además Renato la pregunta sobre si está jugando con pasaporte peruano o comunitario. «Eso lo maneja la directiva, yo no me meto. Solo me preocupo por jugar». Se siente satisfecho también por la aclimatación de los suyos. «Mi hija se ha adaptado muy bien, porque cuando estaba en Holanda, siempre hemos hablado en castellano y aquí se sorprende que la gente habla el idioma. Mi esposa ha encontrado también la tranquilidad aquí y eso me pone feliz».

Como curiosidad, cuenta que cuando supo que viviría en Vigo se puso a ver la serie Vivir sin permiso, rodada en Galicia y se puso a buscar algunas localizaciones. «Aún no las he encontrado todas, pero nos hemos puesto a buscar. Más allá de las que salen en la serie, hemos ido a conocer muchos lugares», cuenta.

Ambicioso a la hora de enfocar los partidos que vienen, explica también que él mira el día a día y que en ese momento piensa solo en su equipo. «Primero me valgo por lo que haga en el Celta y luego, cuando llegue el tiempo, en la Selección en pleno».