Los elogios de Juanfran a Mostovoi y Iago Aspas

Vigo 21/09/2020 13:52 h

El técnico del Lugo, el excéltico Juanfran García, hizo algunas referencias ayer al Celta en su visita al programa de la TVG En Xogo. En concreto, se le planteó la elección entre Mostovoi, con el que coincidió en el equipo vigués, y Iago Aspas. No terminó de mojarse, pero tuvo palabras de elogio para ambos futbolistas.

Del Zar considera el valenciano que es el mejor jugador al lado del cual ha tenido oportunidad de jugar. «Era un jugador fuera de lo normal, demasiado moderno para los tiempos. Quizás ahora pegaría más que antes por su forma de jugar y su estilo de juego», valoró.

No se quedó atrás con los elogios al moañés. «Evidentemente, Iago Aspas es Iago Aspas. Qué decir de él. El 90 y pico por ciento de que el Celta siga en Primera en los últimos dos años es por sus goles, asistencias y lo que significa para el equipo», indica. Además, revela que ha tenido oportunidad de tratarle. «No he jugador con él, pero he tenido la fortuna de que cada vez que voy a Vigo subo a A Madroa, estoy con ellos y tengo amistad con él».

En cuanto a la posibilidad de entrenar al Celta en un futuro, es consciente de que queda mucho para poder aspirar a ello, ya que se autodefine como un novato. «Soy realista, llevo dos meses como entrenador profesional y tengo que adquirir conocimientos en el Lugo y en otros equipos que entrene», indicó dejando claro que le queda mucho por aprender pero que le gustaría poder sentarse en el banquillo céltico en el futuro.