Mendilibar: «Si alguien tenía que haber ganado, fue el Celta»

Vigo 12/09/2020

El técnico del Eibar, José Luis Mendilibar, se mostró muy autocrítico con su equipo tras el empate ante el Celta. «los mejores han sido los que no han jugado», dijo el técnico, que no tuvo reparos en reconocer que «si alguien tenía que haber ganado, fue el Celta».

«No hemos estado bien, no hemos combinado bien, no hemos tenido remate, no hemos ganado segundas jugadas. Hemos sufrido más de lo que hemos hecho sufrir a nuestro rival en casa y lo mejor es el empate», sentenció Mendilibar. A su juicio, los vigueses hicieron mejor partido que ellos. «El punto es bueno para nosotros. Con eso me voy a quedar. No voy a engañar a nadie; cuando no juegas bien, no juegas bien. Hoy ha sido ese partido», valoró el preparador.