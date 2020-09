«No es fácil jugar en Ipurua como lo hemos hecho»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 12/09/2020 19:05 h

El entrenador del Celta, Óscar García Junyent, valoró positivamente el punto logrado en Ipurua y, sobre todo, el trabajo de sus futbolistas. «No hay ninguno que no haya dado el 200 %», dijo el técnico sobre los trece jugadores que saltaron al verde. De hecho, comentó que siempre quiere hacer sentir orgullosa a la afición y que considera que en este partido se consiguió esa meta. «Creo que hoy se pueden sentir orgullosos», opinó.

Preguntado de manera individual por Emre Mor, recordó que no es partidario de hablar de casos concretos. «Quiero valorar y valoro positivamente el partido de todos nos jugadores, no me gusta destacar a nadie», introdujo. Pero sí acabó haciendo una valoración del turcodanés: «Cuando está centrado y entrena como tiene que entrenar, es un jugador que seguro que nos puede ayudar. Pero destacaría el partido de todos sus compañeros», repitió.

Hizo hincapié García Junyent en la dificultad que supone un equipo como el armero en su campo. «No es fácil jugar aquí con el nivel de intensidad y la actitud que lo hemos hecho, ganando muchos segundos balones a un equipo que normalmente los gana casi todos», expuso.

Señaló que tenían un plan de partido y lograron ejecutarlo correctamente. «Hemos tenido ocasiones de ganar, sobre todo en la segunda parte. Lo hemos merecido. Tuvimos tres ocasiones claras, en la primera parte también el tiro de Nolito, la de Brais solo... E IVán no ha tenido que parar, solo un disparo en la segunda parte que recuerde», resumió. Por eso concluye que su equipo estuvo «más cerca de los tres puntos».

Aunque no quiso pararse demasiado en el mercado por no parecerle momento de abordar ese tema, afirmó que tiene «plena confianza en el club» en ese aspecto. Sobre las ocasiones falladas, espera que no sea «una tónica habitual» del curso.