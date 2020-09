«Animaremos al Celta sea como sea»

0

12/09/2020

En otras circunstancias, que el Celta comenzara la Liga en Eibar como sucederá esta tarde hubiera sido una gran noticia para el colectivo celtista de la localidad vasca, la Peña Eibarzarle. En este caso, sin embargo, acogieron el resultado del sorteo «con resignación», en palabras de su presidente, Emilio Fernández. «No hay otra manera», asume.

Les hubiera gustado la visita del Celta en la segunda vuelta por si para entonces puede acceder público a los estadios, pero tocará ver el partido desde casa. «No haremos ninguna juntanza ni evento como otros años con las peñas de Celta y Eibar. Lo veremos por televisión», avanza. Y añade que ya fue un verano atípico como peña celtista. «En el mes de agosto solemos coincidir varios miembros de la peña en Vigo para ver algún partido de pretemporada o incluso de Liga y este año no ha podido ser, claro».

Emilio, que también simpatiza con el Eibar y sigue de cerca su actualidad, indica que el conjunto armero «no ha hecho casi ningún refuerzo y además tiene pendientes descartes. Va todo muy lento, al igual que en el Celta», valora. Por eso el partido le genera «muchas dudas». «Pero confío en que el Celta saque algo positivo y si puede ser, la victoria, que así lo deseo».

Para el partido de vuelta espera poder estar en Balaídos si ya hay acceso a los campos de fútbol para entonces. «En los últimos años, solemos ir algunos miembros de la peña para ver el partido en vivo. A los últimos tres me desplacé con mi mujer y este año estamos en dudas y no sabemos qué pasará», indica. Mientras, para hoy, hay algo sobre lo que no hay dudas: «Lo único que sí tenemos claro es que lo vamos a ver y que, sea como sea, animaremos a nuestro equipo, el Real Club Celta».

La visita a Eibar se había caracterizado por ser uno de los desplazamientos más multitudinarios de la afición celeste siempre que han coincidido en la misma categoría. La gran relación entre aficiones, además, ha dejado muchas imágenes de hermanamiento y fiesta conjunta con independencia de los resultados. Habrá que esperar para que puedan repetirse.