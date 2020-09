Las ofertas por el Toro Fernández son insuficientes

0

La Voz de Galicia

La VOz 08/09/2020

El Celta no tiene en estos momentos ofertas por ningún jugador salvo por el Toro Fernández, aunque todas ellas muy lejos de las exigencias del conjunto vigués. En ese elenco se incluye también a Okay Yokuslu, que el lunes fue relacionado por la prensa turca con el Galatasaray. Jozabed, pendiente de rescisión, no volverá a la disciplina celeste y Jorge Sáenz cumplirá su segundo año de cesión. David Costas, que sí comenzará a entrenar, espera encontrar un Primera como destino. La previsión es una plantilla de 22 o 23 jugadores

OKAY YOKUSLU

El conjunto vigués no tiene ofertas y cuenta con él

Las opciones de que Okay Yokuslu vaya a salir en este mercado parecen difíciles. En estos momentos el conjunto vigués no tiene ofertas por el mediocentro otomano y la previsión es que cumpla su tercer año de contrato en Vigo. Okay no regresó ayer y no estuvo en el entrenamiento del conjunto vigués, pero fue el domingo cuando jugó su selección el último partido. En teoría debe ser el jugador que debe luchar con Tapia por un puesto en el mediocentro defensivo.

TORO FERNÁNDEZ

El único que tiene ofertas, pero insuficientes

El delantero charrúa es el más reclamado del plantel del Celta para que pueda salir como cedido, pero ninguno de los equipos que se han interesado por él ha presentado una oferta que el conjunto vigués pueda considerar convincente, ni el Rayo Vallecano, con quien el Toro Fernández ya tenía un acuerdo. La idea sigue siendo cederle a un equipo y que libere una ficha este año para recuperarle de cara al próximo curso.

JOZABED

El sevillano no se va a incoporar

Jozabed Sánchez no volverá a la disciplina del conjunto vigués. Con un año más de contrato, la intención del club es rescindir y quedarse con un porcentaje de una pequeña venta. El Celta espera que el futbolista llegue con una oferta de algún equipo para sellar el acuerdo. A priori debe ser la negociación más fácil de todas.

DAVID COSTAS

El chapeleiro aspira a encontrar un Primera División

David Costas comenzará a entrenar a lo largo de esta semana en A Madroa pero su continuidad parece estar lejos de Vigo. El central de Chapela aspira a encontrar acomodo en un equipo de la máxima categoría y el con junto celeste espera sus movimientos para dejarle salir. La diferencia con respecto a Jozabed es que tiene dos años de contrato. La opción de continuar en Vigo parecen no contemplarla ninguna de las partes.

JORGE SÁENZ

Cumplirá su segundo año de cesión en el Celta

El Valencia no reclamó a Jorge Sáenz y el tinerfeño cumplirá su segundo año de cesión en el Celta, aunque su participación en las citas del verano lo relega al papel de cuarto central (sin contar el regreso de Murillo o el fichaje de otro futbolista). Los vigueses cuentan con él.

DAVID JUNCÀ

Confianza en el catalán si le respetan las lesiones

Otro jugador considerado recuperable. Parece haber superado las lesiones y si mantiene el nivel actual puede competir con Lucas Olaza en el lateral izquierdo.