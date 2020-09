Luis Enrique presume de haber entrenado a Nolito

0

La Voz de Galicia

06/09/2020

El actual seleccionador español y exentrenador del Celta, Luis Enrique Martínez, respondió ayer a la pregunta de a quién dirá que ha entrenado cuando se retire. A raíz de que Zidane hubiera comentado que en su caso será Kroos, el asturiano ofreció su respuesta: Nolito.

Luis Enrique introdujo su respuesta comentando que dirá que ha entrenado «a cantidad de buenos jugadores», dado que no es «fetichista», indicó. Pero finalmente se quedó con el gaditano: «Diré que he entrenado a Nolito, que me lo he pasado de maravilla con él y salió de Segunda B conmigo. Es un tío muy gracioso», indicó.

Nolito y Luis Enrique coincidieron en el Celta en la temporada 2013/2014, la única del técnico en Vigo, pero además ya habían coincidido previamente en el Barcelona B en la categoría de bronce, como mencionaba él. De su mano en Vigo, adonde llegó en una mala etapa de su carrera, recuperó su mejor versión y anotó 14 goles. Al curso siguiente fue convocado por primera vez con la selección española, aún con Del Bosque.

Precisamente, esta misma semana también Nolito hacía una mención a Luis Enrique en la entrevista que concedió a los medios del club. Comentaba que fue a raíz de sus charlas con el entrenador en el Barça cuando comenzó a tomar conciencia de que vivir del fútbol podía ser una opción real para él y empezó a cambiar sus hábitos, entre ellos la alimentación.