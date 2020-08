Óscar García: «Hemos estado muy bien en la primera parte»

0

Óscar García Junyent estaba contento del juego de su equipo tras la probatura del primer partido. «La verdad es que hemos estado muy bien en la primera parte, yo diría que en los primeros 60 minutos hemos hecho lo que queríamos, la presión tras pérdida, apretar arriba, el equipo ha estado muy intenso y nos hemos merecido el resultado», comentó sobre el juego de los suyos.

El catalán también reconoció que en la última media hora no fue lo mismo, pero que buscaba otras cosas con las probaturas: «Después en la segunda parte con todos los cambios no es fácil para los que entran, pero quería ver a jugadores jóvenes que en algún momento nos puede ayudar y en los últimos 30 minutos no hemos estado al mismo nivel pero es normal a esta altura de pretemporada».

El ensayo contra el Oviedo le sirvió al cuerpo técnico celeste para poner en práctica el aspecto en el que más están incidiendo en estas tres semanas de pretemporada: «Lo que estamos trabajando más es la presión tras pérdida y también mejoras en ataque, es verdad que nos faltan jugadores pero los que estoy aquí estoy contento con ellos pero si pueden venir cuanto antes, mucho mejor».

García Junyent tuvo palabras de elogio para Emre Mor, pero dejando claro que ese es el camino a seguir todos los días si quiere quedarse en el Celta: «Es un jugador que sin jugaba así los 90 minutos o 20 partido a cada temporada no estaríamos dudando de si se queda o no se queda, hay muchos factores que influyen pero me ha gustado, no solo lo que ha hecho con balón, que todos sabemos lo que puede hacer, sino las tres acciones defensivas donde los ha ayudado mucho y ese es el camino que tiene que seguir si quiere quedarse aquí». Los célticos vuelven hoy al trabajo en A Madroa.