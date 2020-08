El celtismo también tiene cabida en las mascarillas

Dime a cativa: "Cando estiven no hospital viñeron os xogadores do Celta e estou cansada da mascarilla de Binnie the Poo"

A mercara oxe pro meu afillado pero non puiden decir que non.

Unha pequena contenta co seu novo cubrebocas celeste. 🤸‍♂️ pic.twitter.com/byeK19cGZ3