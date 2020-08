Vadillo ya viste de celeste

View this post on Instagram

Feliz de poder anunciaros mi nuevo destino, tremendamente ilusionado por incorporarme a este gran club y dar un paso importante en mi carrera.Consciente de la exigencia que conlleva esta camiseta y preparado para defenderla. Gracias al @rccelta y a mi fiel agencia @youfirstsports @lorendelpinou1st por hacerlo posible.Deseando devolveros toda la confianza en Balaídos. #Nuevoreto #Mismapasión 🔵⚪️