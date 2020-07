Fontás: «En el Celta viví cinco años preciososo»

0

Vigo 31/07/2020 11:55 h

El excéltico Andreu Fontás ha concedido una entrevista al podcast Destino MSL donde cuenta cómo está siendo su experiencia en Estados Unidos, donde continúa su carrera desde que finalizó su etapa en Vigo hace dos años. Aunque lastrado por las lesiones, se muestra muy satisfecho con esta aventura y también hace varias referencias al significado que tiene para él el tiempo que vistió la camiseta del Celta.

Fontás, que confiesa que suelen decirle que le ha quedado «una mezcla de acento gallego y catalán», dice que el cariño que el celtismo siente hacia él «es recíproco». «Fueron cinco años maravillosos, los mejores de mi carrera quitando la etapa del Barça B, que es un caso aparte rodeado de amigos», señala. Sin embargo también en Vigo hizo «muchísimas amistades dentro y fuera del fútbol», personas a las que quiere «mucho», añade.

El central catalán, céltico entre los años 2013 y 2018, incide en los buenos momentos que pasó en el Celta. «Fue una etapa preciosa de mi carrera donde disfruté muchísimo. Fue maravilloso. Tengo un recuerdo increíble del Celta y de Vigo», agrega el defensa, que en noviembre cumplirá 31 años.

Se refiere también al final de esos años de celeste. «Estaba encantado en el Celta y me quedaba un año. Llegaba un entrenador que ya había dicho de antemano que quería otro tipo de central y no iba a contar conmigo», señala en referencia a Antonio Mohamed. De no ser así, explica que «igual hubiera preferido seguir y cumplir el año de contrato», pero le llegó la oportunidad de Estados Unidos y aceptó.

«Acabábamos de ser padres hace poco y nos pareció un buen momento», indica sobre una decisión consensuada con su mujer, Clara Calsina, tras haber dado la bienvenida en Vigo a su primera hija, Andrea -a la que acaban de dar una hermana, Alexandra-. Siempre había querido jugar allí y aunque llegó «antes de lo que esperaba», el Kansas apostó fuerte. «Estaba rozando los 30, que ya es una edad, y no quise ni escuchar mucho más. Lo veía interesante a nivel tanto personal como profesional».