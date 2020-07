David Costas, el único céltico que no finalizó la temporada 13 meses después El canterano ha tenido que estar confinado en casa por un positivo en el Almería, donde está cedido

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia la voz

vigo 31/07/2020 08:53 h

David Costas es el único céltico que por el momento no está de vacaciones. El central, cedido en el Almería, sigue pendiente del play off de ascenso en Segunda División que por ahora no tiene fecha debido a los positivos de coronavirus existentes, uno en su propio equipo.

De hecho, el central de Chapela estuvo confinado en su casa de Almería hasta ayer, fecha en la que volvieron a entrenar tras pasar los preceptivos controles.

David Costas se marchó en enero pasado cedido al conjunto almeriense con una opción de compra obligatoria en caso de ascenso, algo que ahora está en el aire por mor de los rebrotes. Los rojiblancos, cuartos en la liga regular, tienen que jugar con el Girona la semifinal por el ascenso, cuyas fechas ahora están en el aire.

No parece, más allá del asenso o no del volcánico Almería, que David Costas vaya a regresar al Celta en un futuro próximo, aunque por el momento le restan dos temporadas más de contrato.