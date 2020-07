«Fue un año muy duro, no podemos estar sufriendo así con este equipo»

0

Vigo 31/07/2020 08:56 h

Brais Méndez recordó ante los medios del club que su discurso no ha variado en función de las circunstancias y que siempre ha considerado el Celta como su casa: «Siempre he dicho que esta es mi casa, estoy muy feliz de seguir aquí. Siempre hay momentos en los que estás más bajo y que el club apueste por ti para renovar quiere decir que vamos a seguir juntos, que confían en mí».

El de Mos fue crítico con su trayectoria en el primer equipo, con el que debutó de la mano de Unzué en septiembre del 2017 ante el Getafe. «De momento aún no se ha visto todo lo que tengo que sacar y esperemos que este año se vea el Brais Méndez que todos queremos».

Por ahora, no se considera un espejo en donde mirarse los jugadores de la cantera: «Yo no soy un espejo en donde mirarse, hay otros por encima de mí, yo soy un currante más que vino de la cantera hace nada».

La cantera celeste

Con respecto a la temporada, el centrocampista indicó que «fue un año muy duro, hemos aprendido muchas cosas y no podemos estar sufriendo así, menos con el equipo que tenemos», recomendando ahora pasar página tras la pertinente crítica para que el equipo llegue completamente descontaminado al próximo ejercicio: «Hay que olvidar la temporada pasada, pero sí hacer autocrítica, pero no podemos darle más vueltas porque si no no afrontas la nueva temporada. Hay que centrarse en la pretemporada y entrenar bien porque es un año nuevo».

Preguntado por el trabajo de base de la entidad, recordó que «se lleva tiempo trabajando con la cantera, cada vez se hacen las cosas mejor, ya quedó la demostrado el juvenil A y su clasificación para la Youth League y que sigan trabajando como hasta ahora, porque al final el que se lo merezca va a llegar como hemos llegado muchos».

Por el momento parece que las puertas siguen abiertas para aquellos que consigan acercarse al primer equipo.