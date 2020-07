O celtismo celebra o Día de Galicia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 25/07/2020 20:59 h

O adestrador do Celta, Óscar García Junyent, sumouse á multitude de felicitacións por parte do celtismo con motivo do 25 de xullo. No seu caso, rompeu o silencio das últimas semanas en redes sociais, xa que tras estar moi activo no confinamento e nalgunhas fases trala volta ao traballo, non se manifestara desde o 9 de xullo. Nin sequera para facer referencia á salvación.

«#FelizDíaDeGalicia», escribiu cunto cun corazón azul e a imaxe que o propio Celta utilizara para celebrar unha data tan sinalada. O clube, pola súa parte, escribiu: «A nosa terra, as nosas cores. Desde 1923. Día de Galicia».

Multitude de peñas e afeccionados sumáronse á celebración, con mensaxes que festexaban tamén que o Celta vaia seguir sendo a vindeira temporada o representante galego na máxima categoría do fútbol español trala súa agónica salvación.

Feliz día da nosa Galiza, parabens os galegos, por que sodes uns privilexiados.#SempreGaliza pic.twitter.com/EgOfssL6yU — Peña Afouteza (@Afouteza) July 24, 2020

Coa de xente que hai no mundo, que sorte tivemos uns poucos de nacer na Galiza.

Feliz #DiaDaPatriaGalega a todos! — Centolos Celestes (@CentolosdoCelta) July 25, 2020

Neste 25 de Xullo festexamos os 100 anos do Día da Patria Galega. Celebrade vós tamén e lucide con orgullo a nosa bandeira e as nosas ansias de liberdade. Bo #DiaNacionaldeGalicia galeg@s!

⭐️💙❤️#DiaDaMatriaGalega#DiaDaPatriaGalega#DiaDaPatria2020#DiadeGalicia#25deXullo#25X pic.twitter.com/m5KnnMJDbw — Colectivo NÓS (@1923NOS) July 25, 2020

Feliz día Galegas e Galegos! !!! — Peña Sempre Pahiño (@Semprepahino) July 25, 2020

Parabens os galegos no noso día pic.twitter.com/YUYccjQZLp — Peña Celtista Arbo (@pcdearbo) July 25, 2020

Parabens Galicia, parabens galegos no noso día 25 de xullo pic.twitter.com/FlYArUWnXG — FDPC (@FdPcelta) July 25, 2020

Feliz dia da nosa patria a todos os galegos de bem!! A eses que defenden a nosa cultura e idioma. Os demais... sempre é bonito estar na foto de postín, mais nunca defenderán a nosa cultura e lingua nai. Mais fora da Galiza. pic.twitter.com/CtWL98xXHl — Sufridores celestes (@sufridorceleste) July 25, 2020