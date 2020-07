Denis: «A quién no le gustaría que Rafinha siguiera»

0

Vigo 23/07/2020 11:39 h

El céltico Denis Suárez se pronunció en una entrevista a One Football sobre la continuidad o no de Rafinha en el equipo. Aunque lo hizo en una conversación a principios de mes de la que ya se había publicado parte, ahora han hecho público otro fragmento donde habla sobre el futuro de su compañero y amigo.

Denis no oculta su deseo de seguir compartiendo vestuario con el hispanobrasileño. «A quién no le gustaría que siguiera», dice. Además, considera que aunque no tuvieron este curso mucha posibilidad de jugar juntos, pueden hacerlo perfectamente. «Obviamente, lo quiero en mi equipo. Es un jugador súper importante. Creo que los dos somos compatibles y lo hemos demostrado durante la temporada», indicó. Fueron los problemas físicos del salcedense los que impidieron que coincidieran más.

Se mostraba el canterano convencido de que Rafinha no se iba a pronunciar sobre su futuro antes de que acabara la liga. «Sé que va a tener cosas importantes y creo que irá en sintonía a cómo tomé yo la decisión -de fichar por el Celta-. En España no sé si tendrá cosas, pero si las tiene se decidirá por el Celta y tiene que valorar las opciones tenga de fuera», opinó.