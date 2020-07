Óscar: «Jugar con miedo es lo peor que hay en el fútbol»

0

Vigo 18/07/2020 17:34 h

El entrenador del Celta, Óscar García Junyent, señaló antes del partido frente al Espanyol que «jugar con miedo es lo peor que hay en el fútbol», por lo que quiere mañana «jugadores valientes, con personalidad y a los que nada les dé miedo». «Todos sabemos desde hace tiempo lo que nos estamos jugando y al jugador que no crea tenemos que apartarlo. Nos queda un partido y tenemos que ser valientes», insistió.

Recordó el técnico que «mañana es a partido único, no hay vuelta atrás, no hay más partidos y cualquier error puede ser complicado de solucionarlo». Pero subrayó que tiene «confianza en los jugadores. Tienen que creer». «Quiero poder mirarles a la cara y que me miren a mí y saber qué jugador está dispuesto a darlo todo por esta camiseta, este club y en este partido».

Del mismo modo, asegura que espera «lo mejor de todos los rivales», pero lo principal son ellos mismos. «Tenemos que hacer nuestro trabajo. Hemos tenido rendimientos buenos como el día del Alavés, del Real Madrid, Barcelona, Atlético… Y otros no tan buenos. Ha costado ganar o sacar algún punto y eso habla de la irregularidad que hemos tenido», admitió. De no ser así, añadió, estarían salvados a estas alturas.

Lamentó Óscar que se habían convertido en «un equipo difícil de batir y de ganar», pero que eso ha quedado atrás en las últimas jornadas. «Hemos repetido que teníamos que ser más regulares. Los resultados vienen a través del rendimiento y no hemos conseguido ser regulares». No lo asocia a un sistema u otro, pero sí señala que la falta de regularidad les ha llevado a jugárselo todo en la última jornada.