Aspas: «Estamos por delante y el Leganés lo firmaría»

Vigo 16/07/2020 23:37 h

El delantero del Celta Iago Aspas admitió que las sensaciones frente al Levante fueron «malas» y se mostró muy autocrítico. Recordó que desperdiciaron muchas ocasiones de hacer los deberes antes al haber tenido «opciones jornada tras jornada» para haber certificado la permanencia.

El moañés admitió la superioridad del Levante pese a no jugarse nada. «Llegaban solos, remataban, defendimos mal. A raíz del 1-2 tuvimos buenos minutos echándole garra, pero al poco de empezar la segunda parte nos mete un tío solo en el área pequeña», resumió el céltico. «Así es difícil ganar en Primera», se lamentó.

No ocultó que existe ansiedad en el vestuario y se preguntó «cómo no va haberla en esta situación». Avanzó también que espera «un partido difícil, como todos en Primera» el domingo frente al Espanyol. «Todos los equipos compiten bien. El Levante no se juega nada, pero tienen buenos jugadores y compiten», avisó. Con todo, recordó: «Estamos por delante y lo hubiera firmado el Leganés».