García: «Parecíamos muy cansados ya desde el principio»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. G. REIGOSA

VIGO 11/07/2020 20:04 h

El Celta no dejó buenas sensaciones en Pamplona y Óscar García no buscó excusas para una derrota que impide cerrar el objetivo de la permanencia. Reconoció que le preocupa el aspecto físico y que esa es una cuestión a la que deberán prestar especial atención: «Tenemos que analizarlo bien. Parecíamos muy cansados ya desde el principio».

No obstante, se mostró satisfecho con el arranque: «Hemos empezado bien, hemos tenido 20 o 25 minutos buenos. Nos hemos adelantado en el marcador, pero su gol no ha hecho mucho daño porque nos han marcado en una jugada que teníamos muy hablada y trabajada. A partir de ahí hemos cogido miedo con balón. No hemos estado nada finos con el balón, con un poco de ansiedad, de nerviosismo».

Carrusel de cambios

Respecto a los cambios, explicó que el de Jorge Sáenz por Nolito se debió a que el central tenía una tarjeta y lo que buscaban era «alguien con personalidad para poder aguantar el balón arriba». Pero la variante no salió de acuerdo con lo previsto. Las demás sustituciones respondieron «a la fatiga física». Y las explicó: «Lucas ha dicho en la pausa de hidratación que no podía más. Rafa y Santi estaban también muy cansados. Fran también, nos lo ha dicho ya en la media parte. Han sido cambios para intentar ir a por el partido porque el empate nos servía para poco. Queríamos ir a por los tres puntos, pero no ha podido ser».

Volviendo al apartado físico, recordó que el choque ante el Atlético de Madrid había sido de una gran exigencia. Pero añadió: «No sé si ha sido el sol o el calor. Néstor no jugó ese partido y también se le veía cansado. Llevamos muchos partidos seguidos con la presión de estar luchando por no bajar, con la presión que eso supone. Y todo eso afecta psicológicamente. Las piernas no te responden como te tendrían que responder si no hubiese esa presión. Tenemos que levantarnos y pensar que hay que ganar estos partidos».

Óscar García quiere que el equipo se centre en tratar de ganar los dos partidos que restan, en que sepa manejar la situación porque, si bien el descenso es una amenaza, también tiene posibilidades de escalar algún puesto en la clasificación. Subraya que el Celta «se ha ganado depender de sí mismo» y esa es la baza que tiene que gestionar para tratar de asegurar la continuidad una campaña más en Primera.

Vio al vestuario «dolido, triste». Y llega el momento de dar un paso al frente: «Tenemos que demostrar que somos profesionales, que somos hombres, que esto solo lo podemos sacar nosotros. Sabemos que no tenemos la ayuda de la afición, que siempre nos ha apoyado mucho. Tenemos que levantarnos lo más rápido posible y afrontar el partido del Levante como lo que es».

Respecto a la baja de última hora de Smolov, el técnico comentó que en el calentamiento el delantero ruso había notado molestias en el aductor, que así se lo hizo saber al cuadro técnico, y que de ahí que fuese sustituido en la convocatoria por Pione Sisto.