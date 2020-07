El 1x1 del Osasuna - cELA

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

11/07/2020 19:25 h

Iván Villar - 5

Cumplió en su primer partido como titular. Sacó todo el trabajo que tuvo.

Hugo Mallo - 4

La banda derecha fue un desfiladero, pero no por su culpa, porque estuvo casi siempre vendido. Jugó en tres posiciones.

Aidoo - 4

Bien en el corte pero con errores de bulto con alguna dejada envenenada.

Araujo - 4

Bien por arriba pero sufriendo con espacios, especialmente en una jugada de Adrián

Jorge Sáenz - 4

Fue relevado en el descanso. Jugó con la amenaza de una amarilla y sufrió con los centros del rival.

Olaza - 4

No acabó el partido. Roberto Torres no se lo puso fácil. En ataque no pudo aportar mucho.

Okay - 4

El jugador que aportó más trabajo en un centro del campo que nunca controló el partido.

Beltrán - 4

Pagó el esfuerzo de partidos anteriores, muy discreto. Fue uno de los cambios. En el 1-1 perdió su posición.

Rafinha - 5

El Celta notó para la su ausencia desde que fue relevado. El poco peligro generado por los vigueses partió de sus botas.

Santi Mina - 4

Marcó el gol y tuvo otra buena oportunidad. Fue relevado con algún problema físico.

Iago Aspas - 4

El 10 se deja el alma pero no acaba de ver portería. Dio el pase del 0-1 y protagonizó un tiro cruzado con intención en el segundo tiempo.

Nolito - 4

Entró en el descanso y nunca terminó de conectar con el partido. Errático.

Kevin - 4

Se colocó como doble lateral derecho para intentar cortar la sangría de esa banda, pero fue imposible.

Bradaric - 4

Bloqueó un balón envenenado antes del segundo gol local.

Brais -

Dio una buena asistencia a Iago Aspas nada más salir al campo que desbarató el portero local.

Juan Hernández -

Irrelevante presencia. No entró en juego.