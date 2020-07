Óscar García: «Está en nuestra mano y tenemos que centrarnos en nosotros»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 10/07/2020 17:43 h

El técnico del Celta, Óscar García Junyent, incidió en las virtudes del rival de este sábado, Osasuna, en la previa de visitar El Sadar. «Sabemos de su capacidad, han funcionado muy bien y han hecho una buena temporada. Ya tienen conseguido el objetivo y sabemos que es un equipo peligroso», indicó. Recordó también que «hacen buena presión ponen centros al área, tienen jugadores de segunda línea y muchos recursos en ataque». Intentarán «contrarrestarles y crearles peligro».

Óscar prefiere no dar vueltas al calendario porque «es el que es» y son muchos los equipos que se están «jugando mucho», subrayó. «Como no podemos escoger contra quién vamos a jugar ni nada, prefiero no pensarlo. Pienso en el siguiente adversario, Osasuna, que está haciendo las cosas muy bien, e intentar sacar tres puntos», señala. La receta de Óscar para lograr la permanencia pasa por pensar en sí mismos. «Tenemos que centrarnos en nosotros. Está en nuestras manos y lo que hay que hacer es eso. Dependemos de nosotros, eso es lo bueno de nuestra situación», comentó.

Indicó también sobre Nolito que «los buenos jugadores pueden actuar en todos los sistemas y Nolito lo es». Se mostró «contento» de que se le haya fichado, destacando que «está ayudando mucho tanto dentro como fuera del campo». Lo considera «un jugador muy importante, juegue más o menos».

A juicio del entrenador del Celta, su equipo ha hecho «muy buenos partidos con defensa de cuatro, de tres, alguna vez con cuatro más abiertos o más cerrados». Por eso está seguro de que el equipo «sabe jugar con varios sistemas y ha creado automatismos que los jugadores conocen perfectamente en todos estos sistemas y alguno más».

Respecto a la lesión de Rubén, la calificó como «una muy mala noticia» que el doctor ya les había avanzado. «Me sabe mal por él, está en un grandísimo momento, ayudando mucho. Son cosas que no puedes controlar, tenemos que pensar en sacar estos tres partidos y ya está». Sobre su sustituto, Iván Villar, dijo que están «tranquilos» después de haberle visto entrenar todo este tiempo. «Le ha llegado una oportunidad buena y tiene que estar tranquilo como lo estamos con él».