Sáenz: «Luchamos hasta el final y es un punto más que merecido»

Vigo 08/07/2020 14:01 h

El céltico Jorge Sáenz admitió que comenzaron frente al Atlético «despistados tras ese gol tempranero», pero valoró que supieron reponerse. «El equipo venía de una situación delicada y saber sobreponerse a este topo de partido de la forma que lo hemos hecho es bastante positivo. Pudimos acabar incluso teniendo alguna que otra ocasión más», indicó el tinerfeño.

El central comentó que tras encajar en el primer minuto, el equipo supo mantener la calma. «Nuestra mentalidad era de que quedaba todo el partido por delante, no había nada perdido», aseguró. Y llegó el gol de Beltrán: «Tuvimos la fortuna de que Fran pilla un balón complicado y la mete donde la mete ante un rival ante el que es difícil conseguir puntos», valoró.

La clave para Sáenz estuvo en «estar juntos y creer». «Hemos creído desde que nos han metido el gol. Cualquier equipo en nuestra situación se viene abajo. Hemos luchado hasta el final y es un punto más que merecido», opinó el defensa.

Sáenz se vio bien en su vuelta a la titularidad. «Venimos trabajando a un gran nivel, los que están jugando y los que no. Cuando hay cambios por el tipo de liga que estamos teniendo, los que entramos intentamos que no se note la diferencia con los que tienen más ritmo», precisó. Y bajo su punto de vista, los once estuvieron «a un gran nivel», así como los que salieron desde el banquillo. «Nos hemos llevado un punto y nos ha faltado poco para llevarnos tres», concluyó.