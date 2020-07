Rubén sufre una lesión muscular pendiente de pruebas

0

VIGO 08/07/2020 10:12 h

El Celta ha informado esta mañana de que Rubén Blanco, que se tuvo que retirar lesionado a los 81 minutos del partido frente al Atlético, sufre una lesión muscular pendiente de pruebas. Tal y como había afirmado ya el técnico del equipo, Óscar García Junyent, a la conclusión del encuentro, las primeras exploraciones apuntan una rotura muscular en el recto anterior del muslo derecho.

El técnico no ocultaba que no cree que el guardameta mosense, que lo había jugado todo desde el reinicio de La Liga, pueda reaparecer en el presente campeonato. «Creemos que tiene una lesión en el recto. No creo que pueda acabar la Liga», revelaba el catalán ante los micrófonos de Movistar. En las próximas horas se le realizarán pruebas médicas para determinar el alcance exacto de la lesión, según indicó el club en un comunicado a primera hora de esta mañana.

Después, en rueda de prensa, tenía palabras de elogio para su sustituto, el también canterano Iván Villar. «Iván está entrenando muy bien desde el primer día. Es un portero de nivel y me alegro de que haya tenido esta actuación. Tenemos plena confianza en él», indicó recordando también que, al igual que Sergio -que ahora sufre una nueva lesión- tuvo que ser operado de un problema de rodilla este curso.