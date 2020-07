Catanha cree que «hay futbolistas en el Celta que parece que no tienen ganas de jugar»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 06/07/2020 13:22 h

El excéltico Catanha ha concedido una entrevista a One Football en la que ha dado sus impresiones sobre la temporada del Celta, que llega a calificar como «desastrosa». En concreto se muestra muy crítico con lo sucedido en Mallorca: «Es terrible, de repente te meten cinco. No consigo entenderlo», admitió. Recuerda que el equipo «lleva toda la temporada peleando por no descender» y desea que no suceda.

Además, pone el foco en algunos nombres propios. «Hay varios jugadores que no están rindiendo lo suficiente para estar en el Celta. Jugadores como Santi Mina o Denis Suárez no parecen motivados, no sé lo que pasa, pero parece que no tienen ganas de jugar al fútbol», indica el hispanobrasileño.

Por el contrario, tiene palabras de elogio para Iago Aspas. «Es uno de los jugadores más importantes de la historia del club, tengo una admiración muy grande por él, lo tiene todo y los demás debería tomar ejemplo», recomienda. Su receta para el club es «contratar jugadores con mentalidad de estar arriba», que es en lo que opina que se falló el pasado verano.

No esconde, además, que le gustaría ejercer en el futuro de director deportivo del Celta. «Creo que estoy capacitado para hacerlo. Para mí sería un honor volver a representar a esa institución y ojalá me den la oportunidad. Todo llega», añade esperanzado.