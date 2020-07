El Celta lanza la iniciativa #OEscudoAoBalcón para el partido ante el Betis

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 03/07/2020 16:48 h

La importancia trascendental del partido de este sábado ante el Betis en Balaídos ha llevado al club a llamar a la afición a que se vuelque pese a no poder estar en el estadio. Para ello, propone una inciativa especial bajo el nombre de #OEscudoAoBalcón para aquellos aficionados que viven en las zonas por las que pasará el autobús del equipo desde el hotel de concentración hasta su llegada al municipal vigués.

Recuerdan que la afición «non estará no interior» del estado, pero añaden que «si chegará o seu apoio, o seu alento e empuxe desde os balcóns e xanelas». «Uns poucos representarán a todos. O club anima aos afeccionados das rúas situadas entre o Hotel Eurostar, en Beiramar, e o estadio a que apoien ao equipo con bandeiras, bufandas, camisetas… desde balcóns e xanelas no seu camiño cara a Balaídos polas rúas Coruña, Praza de América e Fragoso».

Además de detallar el recorrido, avanzan que la hora de salida desde el hotel será a las 15.10, mientras que la llegada está prevsita para cinco minutos más tarde. La entidad hace hincapié en que se trata de un «partido clave polo calendario, que xa se esgota, polo último resultado, pola clasificación, polos enfrontamentos dos rivais directos…». «É un encontro de vital importancia no que, de novo, non estará o verdadeiro motor do equipo, a afección», añaden.