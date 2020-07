PSOE, BNG y Galicia en Común muestras su oposición al proyecto de Mos

0

vigo 02/07/2020

PSOE, BNG y Galicia en Común expresaron este martes su rechazo al proyecto de centro comercial que el Celta pretende edificar en Mos en un acto en donde también estuvo presente una representación de la Plataforma de Tameiga en la que están cuatro comunidades de aguas y comunidad de montes.

En la comparecencia se recordó que existen informes desfavorables de Aena, Ministerio de Fomento, Confederación Hidrográfica Miño-Sil y la Deputación de Pontevedra y se incidió en el calificativo de «pelotazo urbanístico».

Los comuneros hicieron un comunicado tras el acto en el que indicaban que «as asociacións que integramos a Plataforma A Auga e Vida xunto coas forzas políticas que apoian as familias comuneiras fixemos unha declaración reforzando a nosa aposta polo monte e pola vida, e o noso rexeitamento á ilóxica teima en seguir destruíndo territorio, biodiversidade e recursos naturais en nome dun mal chamado progreso, que nos colocou nesta grave situación. Non e mil veces non ao macrocentro comercial».