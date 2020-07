Manu Farrando finaliza su etapa en el Celta B

0

Vigo 01/07/2020 09:25 h

El defensa Manu Farrando no continuará en el Celta B la próxima temporada. El propio futbolista fue el encargado de anunciarlo a través de las redes sociales, con un emotivo texto donde agradece lo vivido en las dos temporadas en las que ha militado en el equipo, al que llegó en junio del 2018 y del que actualmente era uno de los capitanes.

«Finaliza una gran etapa en el Celta de Vigo, club en el que me han hecho sentir como en casa, en el que he aprendido y progresado como jugador y como persona», comienza el futbolista balear de origen argentino, que finalizaba contrato este 30 de junio. «Fueron dos años en los que deportivamente no llegamos a donde se quería, pero sirvió para pelear y madurar muchísimo», valora.

HALA CELTA ! ⚽️ pic.twitter.com/WiMtaPOylu — Manuel Farrando Stiepovich (@manufs2) July 1, 2020

Farrando, de 25 años, agradece «de corazón a toda la gente del club, compañeros y cuerpos técnicos» con los que coincidió en estas dos campañas. «Me llevo verdaderos amigos de Vigo. Todo lo mejor para la familia celtista. Hala Celta!», finaliza.

Además, el Celta anunció ayer los acuerdos para la prolongación de los contratos de tres jugadores que también terminaban y que están a las órdenes de Óscar: Dragan Rosic, Sergio Bermejo y Jacobo González.