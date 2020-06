La espera de la Peña Celtista de Mallorca continúa Hoy era el día de ver al Celta en Son Moix siete años después de no ser por la pandemia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 30/06/2020 14:14 h

Para la Peña Celtista de Mallorca, el partido de la jornada 33 de Liga lleva marcado en el calendario desde que se realizó el sorteo de Primera. Desde el 2013 no habían podido ver al Celta en Son Moix, pero finalmente la pandemia también ha impedido que esta temporada rompan la sequía. «A mí me va a fastidiar el doble, porque vivo a 100 metros del estadio en línea recta y desde mi balón veo las gradas de Son Moix», dice su directivo Pablo Abreu, que además no podrá reunirse con el resto de peñistas por estar recuperándose de una operación.

Parte el resto de miembros sí se reunirán para seguir el partido juntos. «No seremos muchos por ser un día de semana, pero es una pena no poder ir al estadio. Llevábamos un montón de tiempo esperando a poder ver al equipo aquí», dice otro de los responsables de la peña, Gorka Saiz. Además, la última ocasión es de regusto amargo aunque luego llegara el final feliz en forma de permanencia del 4 %. «Perdimos 1-0 en el descuento y nos quedamos al borde del descenso, aunque finalmente nos salvamos de milagro», recuerda.

De no ser un rival directo, además, la mayoría de ellos estarían encantados de que el Mallorca siguiera el año que viene en Primera. Por tener pronto una oportunidad de ver al Celta en la isla y porque muchos incluso simpatizan con el club insular. «No tenemos nada contra el Mallorca, siempre te gusta que el equipo de la ciudad donde vives esté en Primera», comenta Saiz. Él, vigués afincado allí desde hace trece años, incluso es socio mallorquinista. «Mi mujer es de aquí y es mallorquinista. Pero nada de corazón dividido -aclara-, por muchos años que estemos aquí, el Celta siempre será nuestro equipo». Y de ahí que vayan a esperar con paciencia la próxima ocasión de verlo en directo.