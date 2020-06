Óscar: «Demostramos contra el Barcelona que somos un equipo que siempre quiere ganar»

0

29/06/2020 16:53 h

El entrenador del Celta, Óscar García Junyent, comentó que sería «un paso importante» ganar al Mallorca por ser un rival directo. «Si tú sumas, dejan de sumar, pero definitivo no es», agregó. Recalcó que no tiene once de gala y, de hecho, nunca ha repetido equipo en dos partidos seguidos. «Eso habla muy bien de los jugadores de la plantilla. Todo el mundo está preparado, lo vimos contra el Barcelona. Jorge debutaba como titular conmigo y también Jacobo en Primera, y pese a llevar tiempo sin jugar, estuvieron a buen nivel».

La idea de Óscar es sacar al que considere «el mejor equipo para ganar» y teniendo en cuenta que tienen «doce sustituciones en el banquillo que pueden ayudar». «Vamos a intentar ganar todos los partidos sea contra quien sea, lo demostramos contra el Barcelona, que fuimos a buscar el tercero y lo tuvimos cerca», indicó. Reivindica que su Celta es «un equipo que siempre quiere ganar. Luego depende de cómo vayan los partidos, leerlos de una manera u otra, pero siempre a ganar».

García Junyent asegura que no hacen cálculos para la permanencia. «Tenemos que pensar partido a partido en conseguir los máximos puntos posibles y ojalá poder decir pronto que estamos salvados matemáticamente y ya está», señaló.

En cuando a Lucas Olaza, recalcó que nadie le ha dicho que no pueda alinearlo mañana. «Tuvo molestias y por eso no pudo ir convocado. Ahora tenemos el último entrenamiento y veremos cómo está. Si viaja es porque podrá jugar», anticipó. En cuanto a Pione Sisto dijo que su exclusión de las dos últimas convocatorias está relacionada con la llegada de Nolito. «Tenemos más opciones de banda, no significa que no vaya a jugar más ni mucho menos. Antes jugaba bastante, como otro cualquiera».

Preguntado sobre Smolov, comentó que «aporta trabajo y ayuda a liberar a Iago según de qué funciones, igual que cuando juega Santi». Destacó que se ha «implicado e integrado» y que están muy satisfechos con su predisposición a ayudar. Pero no se moja sobre su futuro. «Sabemos que hasta final de temporada lo vamos a tener seguro. Luego veremos si el club decide que se tiene que quedar, si él quiere... Será una cosa para valorar entre todos. Supongo que habrá negociaciones», deslizó. Por ahora no están «hablando para nada de la temporada que viene».

En cuanto a la polémica en Barcelona con la falta sobre Rafinha que dio lugar al gol de Aspas, comentó que no va a entrar en polémicas porque no es su estilo. «Me quedo con el gol que hizo Iago de esa falta. A Rafa lo veo bien, centrado, nos va a ayudar mucho en este final de temporada para conseguir el objetivo y es lo que importa».