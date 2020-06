0

La Voz de Galicia La Voz

28/06/2020

Varios célticos compartieron sus imperesiones tras el empate conseguido ayer frente al Barcelona en Balaídos. Fue el caso de un Iago Aspas que ya había hablado a la conclusión del partido, pero que en su perfil de Instagram añadió: «Seguimos en pie. Un punto más cerca del objetivo». Además, bromeó con Kevin tanto en esa misma publicación como en una de Okay. En la primera, el nigranés le preguntaba si toda la espalda que se veía en la foto que compartió (sin camiseta celebrando el gol), a lo que respondió: «Sin pisar un gimnasio en mi vida». Después, Vázquez comentó con un icono de un camión por el mote de su compañero Okay, replicando el moañés: «Pero ponle un camión bueno, no el de la basura, joputa».

Nolito, por su parte, también tiró de humor para referirse en Instagram a la ocasión que tuvo al final del partido para haber dado la victoria al Celta. «Agüita la que fallé», escribió con iconos de risas y también de disculpas junto a una foto de la celebración del segundo gol del equipo. En esta ocasión, en un partido especial para él, Rafinha no hizo alusión al resultado del partido, sino que subió una foto con Athur.