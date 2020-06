Óscar: «Es un partido más, pero contra un rival que tiene al mejor jugador del mundo»

0

La Voz de Galicia

Vigo 26/06/2020

Óscar García Junyent asegura que afronta el partido frente al Barcelona «como todos porque son tres puntos en juego», aunque reconociendo que «el rival es diferente». En ese sentido apuntó que «es un rival muy fuerte, con la particularidad de que tiene el mejor jugador del mundo en su plantilla que puede decidir el partido en cualquier momento».

Preguntado por el peligro que genera el conjunto de Setién en las faltas, aseguró que estarán alerta. «Tanto yo como todos los entrenadores tenemos la premisa de no hacer falta cerca del área. Se comenta siempre y más contra el Barcelona», admite. Recordó que «cada falta es prácticamente como si fuera un penalti para Messi» y que van a analizar cómo actuar «pero es complicado porque nadie ha encontrado la forma para que no marque».

En cuanto a la mejora defensiva de su equipo, no quiso centrarse en un solo nombre y al margen de Murillo y Araujo mencionó a todos los demás defensas disponibles del equipo: «Ha jugado Aidoo, Olaza también ha hecho de central, tenemos a Jorge que puede jugar ahí, a los laterales Hugo y Kevin... Es trabajo de todo el equipo. La línea defensiva es la última antes de que te metan un gol y son los que tienen que estar más concentrados para que no ocurra», añadió repitiendo que no quería personalizar.

De Néstor Araujo indicó que «es un jugador con muchas ganas siempre de aprender, trabajador, siempre preparado para lo que sea y muy positivo», lo que hace que estén «contentos de tenerle». Sobre Jeison Murillo, dijo que lo conocía hace años y lo había intentado fichar en otros equipos. «Sabía lo que podía aportar y ha sido el lugar idóneo para que viniera. Nos hacía falta su jerarquía, personalidad y liderazgo. Está aportando eso y en el terreno de juego, lo mismo. Estoy muy contento y lógicamente, me encantaría que siguiera».

Habló también Óscar del reencuentro de Rafinha con el Barcelona. «Seguro que está pensando como jugador del Celta, que es lo que es hasta final de temporada. Espero que estén todos motivados, son tres puntos como la jornada pasada y la que viene», indicó. Del hispanobrasileño agregó que «es competitivo y estará con muchas ganas, las mismas que contra la Real o cualquier equipo».

Además, avanzó que Fran Beltrán ha tenido un problema en la pierna derecha que le hace ser baja al menos para este partido, aunque no saben el tiempo que estará fuera. Por el contrario, Rubén está bien y «por eso jugó en Anoeta».