Imanol cree que la Real acusó «un punto de ansiedad» ante el Celta

Vigo 25/06/2020 09:39 h

El técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, no ocultó su disgusto por una derrota ante el Celta que considera que no merecieron. «Todos los detalles pequeños los estamos teniendo en contra y en los últimos cuatro partidos, el resultado se ha decidido por detalles. Me voy enfadado porque no merecimos sacar cero puntos de los dos últimos partidos», dijo extendiendo su reflexión al duelo de la jornada anterior, en el que fueron derrotados por el Real Madrid. «No estamos acertando, encima das regalos al rival, se ponen por delante y luego no es nada fácil», analizó.

Comentó el entrenador que los 20 primeros minutos de su equipo «fuero terribles, buenísimos», si bien «el balón no quiso entrar» y acusaron el «punto de ansiedad» que arrastran por los malos resultados y que "se nota en el juego». «Es ahora cuando saco pecho, estoy orgulloso de mis jugadores y de ser entrenador de la Real, no tengáis duda de que tenemos todos una ilusión tremenda de darle la vuelta a esto», aseguró. Se dijo también «responsabilizado» con la situación.

En ningún caso quiso excusarse en la falta de público en Anoeta porque «les pasa a todos los equipos». Le preocupa, añadió que no son capaces de sacar un partido adelante «sin que el rival haga méritos para ganarlo». «Ahora todo cuenta, y cuando estás en mala dinámica es más complicado y entra ansiedad. Está claro que estamos en una crisis de resultados», finalizó.