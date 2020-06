«Si no se ha podido anunciar, es porque no está cerrado del todo»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. G. REIGOSA

VIGO 24/06/2020 22:30 h

Al igual que el domingo, había dos focos apuntando a Óscar García en la rueda de prensa posterior al partido: el de su renovación y el del análisis de la contienda. En el primer caso no hay avances. En el segundo pudo disfrutar de nuevo del sabor de la victoria. Recordaba entonces que había una asignatura pendiente, la de encadenar dos triunfos consecutivos, y el equipo la aprobó en Anoeta con un partido muy pragmático.

El pasado fin de semana el técnico daba a entender que su renovación estaba muy encauzada, solo a expensas de que el club moviese pieza y la anunciase. Se confesaba muy contento en Vigo y deseoso de poder pilotar un proyecto desde el inicio. Han pasado 72 horas y el Celta sigue sin pronunciarse. Algo falta por resolver o algo se ha torcido.

Su contrato expira el 30 de junio y cuando se le pregunto por su continuidad a partir de esa fecha, expresó la confianza en que su etapa en Balaídos se extienda en el tiempo: «Estos seis días seguro, y después espero que también siga siendo entrenador del Celta porque estoy contento muy a gusto aquí». No quiso extenderse sobre el particular: «A mí me gusta hablar de fútbol y no de todo esto. Ya estoy pensando en el siguiente partido. Mis agentes están hablando con el club y yo me centro en entrenar y tratar de sacar el máximo rendimiento del equipo».

Con una corrección exquisita, el entrenador aceptó una pregunta más, para intentar saber qué había pasado desde el pasado fin de semana, cuando todo parecía arreglado, hasta que el discurrir de los días sin novedades invita a pensar que han surgido contratiempos inesperados. «Si no se ha podido anunciar es porque no está del todo cerrado. Yo estoy a expensas del club. Si hay que anunciar algo tienen que ser ellos».

Olaza también acaba contrato el 30 de junio. Óscar García confía en que pueda seguir defendiendo el escudo olívico más allá de esa fecha: «Es lo que espero y deseo. Es un jugador muy importante para nosotros. Ha jugado todos los partidos y prácticamente todos los minutos. Espero que sí, desde el club me transmiten tranquilidad en ese sentido y yo confío en lo que me dicen».