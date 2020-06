La CIG ve motivos políticos en el veto a usar el material anticovid donado por Aspas

0

La Voz de Galicia Efe

Vigo 20/06/2020 19:56 h

El sindicato CIG ha denunciado este sábado que la dirección de Atención Primaria del Área Sanitaria de Vigo ha prohibido al personal utilizar el material de protección contra el coronavirus donado por el futbolista internacional del Celta Iago Aspas porque no fue analizado por el servicio de medicina preventiva del Sergas. Sin embargo, trabajadores de PAC Cangas-Moaña denuncian que se trata de una represalia de los directivos por no haber sido invitados al acto de donación, según indica CIG en un comunicado.

En su nota, el sindicato sostiene que el personal sanitario de los PAC de Cangas-Moaña, la tierra natal de Aspas, notificó a su Gerencia las características del material donado y las fichas técnicas de los productos con información detallada sobre la certificación y el cumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales. «Lamentamos profundamente que una iniciativa tan hermosa y que tan solo pretendía que el material llegase directamente al personal sanitario, tuviese la mejor calidad posible y sirviese para atender a la población del Morrazo se ensucie por el egoísmo de nuestros gestores», han dicho, según la CIG, los trabajadores.

El sindicato apunta al Jefe de Servicio del Centro de Salud de Cangas, Benito Villoch, quien se encargó de transmitir la orden de trabajo a los profesionales del PAC, la cual implica sanciones económicas en caso de que se infectasen con coronavirus al perder la condición de baja laboral por enfermedad profesional. Los trabajadores, siempre según la CIG, dicen no entender que en el centro de Salud de Cangas tengan que utilizar material de fabricación casera procedente también de donaciones, pero que no se les permita utilizar material que sí está homologado.

De acuerdo con el sindicato, los trabajadores denuncian no solo que se les prohibió utilizar el material que Aspas donó el pasado 29 de mayo, sino que la dirección intentó confiscarlo, y aseguran que todo obedece a cuestiones políticas. «Todo esto no es más que una represalia por no permitir que los directivos se luzcan en la foto en plena campaña electoral», ha asegurado una trabajadora.