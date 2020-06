Nolito: «Espero hacerlo lo mejor posible para que el Celta esté en Primera el 19 de julio»

«Siempre he dicho que esta es mi casa»

«Siempre he dicho que esta es mi casa»

«Siempre he dicho que esta es mi casa» Nolito se muestra feliz de volver al Celta y concienciado para pelear por la salvación

«Siempre he dicho que esta es mi casa» Nolito se muestra feliz de volver al Celta y concienciado para pelear por la salvación RC CELTA

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 19/06/2020 12:58 h

Nolito expresó a los medios del Celta que se siente «contento y súper feliz» de estar de vuelta en el equipo vigués. Confesó que todo ha sido «muy rápido» y que en «dos o tres días» se ha hecho. «El Celta ha hecho un gran esfuerzo. Terminaba contrato el 30 de junio, nos hemos puesto todos de acuerdo y por suerte, he vuelto», indicó. «Siempre he dicho que Vigo siempre sería mi casa y al final he vuelto», subrayó.

El gaditano considera que «hay muy buena plantilla», pero recalca que «hay que competir en lo que queda», porque de lo contrario, cualquier equipo te puede ganar, analizó. Cree que el equipo tiene jugadores «muy buenos» y tratarán de «demostrarlo en lo que queda de temporada».

La principal idea que trae en la cabeza es la permanencia. «Lo que me gustaría es que se salvara el equipo. Es una situación que a nadie le gusta, pero es fútbol, las circunstancias son las que son y se ha dado así», asume. Ahora queda «seguir, porque el domingo hay una final importante y hay que remar toda la plantilla en la misma dirección, juegue el que juegue», indicó.

En cuanto a cómo llega tras el confinamiento, dijo sentirse bien tanto en el aspecto físico como en el mental. «He tenido cinta en mi casa y he entrenado prácticamente todos los días. Como todos los equipos, he hecho una mini pretemporada en Sevilla y me encuentro bien física y mentalmente», añadió.

Para Nolito volver al Celta supone reencontrarse con gente con la que vivió «muy buenas experiencias». «Hay personas que aprecio y admiro como Hugo, Sergio, Iago, Rubén y seguro que me olvido alguno más. También Cota, los fisios, la directiva... Casi todas las caras son las mismas», comentó. Y repitió que siempre ha dicho que Vigo es su casa y que ha vuelto incluso de vacaciones. «Ahora tengo la suerte de volver a jugar y espero hacerlo lo mejor posible para que el 19 de julio el Celta esté en Primera».

A la afición le dice que les «apoye como siempre aunque no vayan al campo». Está convencido de que todo el equipo tratará de «hacerlo lo mejor posible» para lograr el objetivo de mantener la categoría.

Nolito completa su primer entrenamiento con el Celta La Voz de Galicia Efe