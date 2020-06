Aguirre espera cambios en el reglamento sobre los fichajes fuera de plazo

0

El entrenador del Leganés, Javier Aguirre, se refirió al fichaje de Nolito por el Celta, fuera de plazo por la baja federativa de Sergio Álvarez igual que en su momento el Barcelona hizo con su ya ex jugador Martin Braithwaite.

«Eso habla del reglamento que, en una situación extraordinaria como la de Braithwaite, quizá debería haberse revisado o adaptado... Yo no sé... Si está dentro del reglamento no tengo nada que objetar. Lo de Braithwaite, estaba dentro del reglamento... a cerrar la boca. Lo de Nolito... a cerrar la boca... Otra cosa es si hay que revisar el reglamento, si es justo o no es justo», declaró.

«¿Si casualmente es el Leganés doblemente perjudicado? Bueno... yY creo en la bondad de la gente. Creo que fue una casualidad. Que vayamos últimos, todo, pensando mal, da la sensación pues de que somos perjudicados. Pero si está dentro del reglamento... ¡Nada! Nosotros habríamos hecho lo mismo si hubiéramos podido quitarle un delantero a un equipo», añadió.

Eso sí, deseó no sufrir una lesión en su plantel para poder optar a un fichaje: «A mí no me gustaría que ningún jugador se lesionara para traer a otro. No me parece bueno. Ya está. Lo hicieron dentro del reglamento... ahí está... Otra cosa es si quieren cambiarlo para, en un futuro, que no haya equipos perjudicados, como en este caso el Leganés, eso es otra cosa».

«Ojalá lo puedan hacer. Se reúnan y digan: 'Pues sí, al Leganés dos veces le dimos dos hostias en dos meses, pues a ver si revisamos para que no vuelva a suceder'. Seguro que lo están planteando. No tengo ninguna duda porque a las claras se ve que nos perjudica. Pero dentro del reglamento. No es queja ni nada. Pero los que lo hicieron, lo hicieron bien. Los felicito. Olé por Barça y Celta. Lo hicieron muy bien», finalizó.