Rafinha: «Hemos sido otro equipo respecto al sábado»

Vigo 17/06/2020 21:36 h

El céltico Rafinha Alcántara incidió tras el empate en Valladolid en que su equipo quería la victoria y no se mostró en absoluto satisfecho con el resultado incluso reconociendo que «es importante sumar fuera». «Era un partido muy importante, queríamos los tres puntos y hemos salido con intensidad, no tuvimos suerte a la hora del penalti», dijo en referencia al lanzamiento que falló Iago Aspas desde los once metros.

Destacó el hispanobrasileño que fueron «otro equipo» si se compara con la imagen ofrecida el pasado sábado frente al Villarreal en Balaídos en el reinicio de la competición. «Hemos sido superiores, pero nos falta que el balón entre y cuando la dinámica es negativa, cuesta». Por eso cree que deben «seguir con el mismo trabajo, no bajar esa intensidad, que es importante». Considera que jugando así conseguirán el objetivo.