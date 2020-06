Óscar: «Estoy contento porque la imagen y actitud del equipo han sido diferentes»

0

17/06/2020

El técnico del Celta, Óscar García Junyent, constató tras el partido la mejoría que considera que ha experimentado su equipo con respecto al partido frente al Villarreal. Y aseguró que así se lo había trasladado al vestuario tras la conclusión del partido correspondiente a la jornada 29.

Destacó el catalán que la primera parte había sido «igualada», con los suyos teniendo el control pero «sin llegar demasiado arriba», admitió. Apuntó que no habían podido conectar con Iago Aspas y con Fedor Smolov como les hubiera gustado, pero que luego habían ido mejorando, especialmente en la segunda mitad. «Hemos sido mejores que el Valladolid y hemos tenido más ocasiones de gol», opinó el preparador celeste. Respecto al fallo de Aspas, quiso recordar que otras veces les ha salvado y que «esta vez no ha podido marcar», quitando hierro al error. «Nos ha hecho ganar muchos partidos y hoy no ha estado del todo acertado».

Óscar dijo estar «contento» porque «la imagen y actitud del equipo ha sido diferente», hasta el punto de que volvió a ver al equipo que a él le gusta, añadió. «Les he dicho a los jugadores que este es el camino. El día del Villarreal, ese equipo no era mi equipo, no lo había reconocido», señaló. Por el contrario, vio «a un equipo que quiere y sabe competir». Se comprometió también a «hacer todo lo posible por dejar al Celta donde merece». «Por nosotros no va a quedar», agregó.

Se retrotrajo el entrenador al momento de su llegada al Celta para indicar que «el equipo estaba en descenso, a cinco puntos de la salvación», mientras que hoy se encuentran fuera de esa zona. «Los jugadores lo están dando todo y conmigo el que no trabaja por defender esta camiseta no va a jugar, pero en ese sentido no hay ningún problema, todos están entrenando bien», aclaró.