Juncà sufre una luxación en el hombro derecho

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 14/06/2020 12:22 h

El defensa céltico David Juncà ha sufrido una nueva lesión en el entrenamiento de esta mañana. El catalán padece una luxación en el hombro derecho que le fue reducida en el propio campo, según ha informado el club en un comunicado publicado en su página web.

Ahora, el jugador está pendiente de someterse a pruebas complementarias en las últimas horas para determinar el alcance de su lesión. Por ahora se desconoce el tiempo de baja, que dependerá de su evolución.

El jugador había estado entre los convocados de ayer frente al Villarreal, aunque no tuvo minutos. No está teniendo suerte con las lesiones el lateral zurdo, que no había estado disponible por este motivo durante gran parte de la temporada.

Ahora, Juncà se convierte en el segundo lesionado del Celta tras el parón por coronavirus. El primero fue el guardameta Sergio Álvarez, que tuvo que ser operado por una lesión en la rodilla que le tendrá parado entre cuatro y cinco meses.