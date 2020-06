Óscar: «Esperemos ser de los que mejor se adapten a esta nueva situación»

0

Vigo 12/06/2020 13:59 h

El entrenador del Celta, Óscar García Junyent, ha comentado en la rueda de prensa previa al reinicio de La Liga frente al Villarreal que «la adaptación de cada equipo va a ser clave» en esta recta final. Considera que a nivel físico vana a estar «todos parecidos» y eso será lo que decida más allá de «las individualidades» de algunos partidos. «Esperemos ser de los que mejor se adapten a esta nueva situación», recalcó.

El preparador cree que es «complicado» acercarse ahora al nivel en el que estaban cuando se interrumpió el campeonato, aunque le «encantaría» que así fuera. «Viendo los partidos de Alemania, que pueden servir de referencia, ves que el ritmo competitivo no es el mismo que antes», comentó. Si no están al mismo nivel, espera «cogerlo pronto» porque es lo que les «permitirá salir de la situación» en la que estaban.

Hasta ahora, la preparación «no dista mucho» de la habitual antes de los encuentros. «Hemos tenido toda la semana para pensar en el Villarreal, será distinto a partir de este partido, cuando ya juegues cada dos o tres días, pero esta semana no», indicó. No se atreve a decir cuántas jornadas necesitarán para estar al 100 % si bien cree que van a estar «bien físicamente». «Espero llegar al 100 lo antes posible, pero hay que tener en cuenta que ha sido una pretemporada diferente a cualquier otra y que serán once partidos en cinco semanas».

García Junyent recalca que el equipo no puede «discernir entre unos partidos y otros porque todos los puntos van a ser importantes». Sí cree que sería especialmente positivo comenzar con buen pie esta recta final. «Ayuda psicológicamente, pero vamos a pensar que todos los partidos tienen la misma importancia porque en todos podemos sumar los tres puntos», recalca. Lo que más le preocupa son las posibles lesiones porque «aunque no sea graves, cualquier golpe te puede dejar fuera del siguiente partido al no tener tiempo de recuperación».

En cuanto al hecho de que Rubén esté con cuatro amarillas, asegura que no piensan más allá de este partido, añadiendo que «es complicado que a un portero le saquen tarjeta». En todo caso, afirma que tienen «confianza en toda la plantilla y si algún día alguien tiene que sustituirle, será de máximas garantías».

Avanzó también que Denis ha vuelto a entrenar con el grupo y, «si todo va bien», entrará en la convocatoria, aunque no sabe si estará para ser titular o si se encontrará en condiciones de tener minutos. «Lógicamente, un jugador de su calidad siempre es bueno tenerlo en el equipo y espero que esté a su nivel de calidad para ser decisivo en los últimos partidos».

Por último, García Junyent comentó que no entiende que se pueda ir a espectáculos en sitios cerrados, e incluso abiertos como los toros, y no a un estadio de fútbol.