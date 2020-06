Calleja cree al Celta le afectará más la falta de público que a su equipo

0

La Voz de Galicia Efe

Vigo 12/06/2020 13:24 h

El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, afirmó que la actual situación con partidos sin público afectará más a los equipos locales que a los visitantes en la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado en Vigo ante el Celta. En ese sentido, cree que los vigueses se verán más perjudicados que su equipo en esta primera toma de contacto con la nueva realidad.

«El aspecto emocional y el anímico con la grada vacía va a ser clave, es una condicionante claro y en especial para el que juega en casa. Es una experiencia nueva, por lo que todos nos debemos adaptar para que no nos pese. Para el Celta es el primer partido que va a jugar trea tanto tiempo y es en casa, por lo que es posible que les choque más que a nosotros porque no podrán ver a su afición», dijo Calleja, quien admitió que en la siguiente jornada será su equipo el que vivirá esa situación.

Asegura que le «gustaría que hubiera público, pero en las mismas condiciones para todos». «He escuchado al Levante y al Real Madrid y los entiendo. La afición es todo, pero debe estar en todos los campos», afirmó Calleja. También indicó que la situación actual está marcada por «muchos condicionantes» entre los que destacó el del tiempo sin competir y la pretemporada atípica realizada. «No tenemos ritmo de competición», dijo Calleja, quien aludió al Sevilla-Betis del jueves en el que varios jugadores acabaron con molestias, aunque insistió en que no quería buscar excusas.

Calleja vivirá el partido de Vigo sancionado. «Me duele no estar en el banquillo. Me hubiera gustado estar, pero estoy rodeado de los mejores y serán ellos los que estén al frente. Tengo confianza absoluta», señaló. También agregó que no se queja de la falta de descanso para el equipo. «Es lo que tenemos y así lo afrontamos con todos los recursos que tenemos», indicó.