Okay: «Me enfoco en el Celta y en dar el máximo estos once partidos»

Okay Yokuslu se compromete a intentar dar el máximo en el regreso a la competición

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 05/06/2020 12:57 h

Okay Yokuslu ha respondido hoy a algunas cuestiones en una rueda de prensa virtual centrada en el regreso de la Liga y las condiciones en que se va a producir esta vuelta, pero también abordó su futuro, sin aclarar demasiado. A la pregunta de si seguirá en el Celta, comentó: «No puedo hablar sobre el futuro. Ahora estoy aquí, tenemos once partidos importantes y voy a intentar dar mi máximo para el equipo y mis compañeros. Me enfoco en el Celta esta temporada», zanja.

En cuanto al regreso, sin haber podido jugar amistosos antes, destaca que «todos los equipos están igual, en la misma situación». Y rechaza hacer cálculos de cuántos puntos pueden hacer falta. «No tenemos que contar, vamos semana a semana a intentar ganar todos los partidos», indica. Cree que será complicado tras tanto tiempo sin jugar, pero insistiendo en que ahí no hay diferencias entre unos y otros.

Okay tiene la experiencia de jugar partidos a puerta cerrada por sanciones de los equipos -«el ambiente no es tan bueno, es aburrido»- y admite que dista mucho de ser una situación ideal. «He visto partidos en Alemana y son más aburridos porque los aficionados siempre son importantes para los jugadores. Pero es una situación especial y vamos a terminar la Liga», asume. No duda de que, pese a esto, «todos los equipos van a intentar ganar todos los partidos».