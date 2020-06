Borja Iglesias, protagonista por su respuesta a las críticas por su forma de protestar contra el racismo El excéltico fue fotografiado en el entrenamiento con la uñas pintadas de negro, lo que suscitó comentarios xenófobos y homófobos que acalló

Vigo 04/06/2020 08:53 h

El exjugador del Celta y actual futbolista del Betis Borja Iglesias ha sido protagonista en las últimas horas en las redes sociales, llegando incluso a convertirse en Trending Topic, por su respuesta a las críticas recibidas por una foto suya durante un entrenamiento. En la instantánea se podía apreciar cómo el delantero llevaba las uñas pintadas de negro, lo que suscitó todo tipo de reacciones.

Ante un tuitero que se preguntaba «¿qué cojones es esto?» -en una publicación que horas más tarde fue borrada-, Iglesias respondía: «Te lo explico yo, que no hay problema. Es una forma de concienciarme y luchar desde mi posición contra el racismo, pero creo que también me viene bien contra lo homofobia. Además tengo que admitirte que me gustan». La contestación fue muy aplaudida y generó multitud de comentarios a favor del compostelano.

Iglesias siempre se ha caracterizado por dar muestras de leer todos o la mayoría de los mensajes que se le hacen llegar a través de Twitter, red social en la que es muy activo. Y no es la primera vez que contesta no solo a los comentarios positivos, sino también a aquellos que le critican o atacan.