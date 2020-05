Aspas: «Quedan once xornadas e moito por facer»

0

La Voz de Galicia LA VOZ

VIGO 29/05/2020 14:59 h

El céltico Iago Aspas compareció este mediodía ante los medios en el campo que lleva su nombre para presentar el material que a donado para los servicios de urgencias extrahospitalarias de Cangas y Moaña, por valor de varios miles de euros. Aprovechó para comentar que está «moi contento» de haber podido retomar el trabajo y «desexando poder adestrar todos xuntos».

Recordó el jugador que hasta el momento están entrenando en grupos de 14 jugadores, pero espera que el siguiente paso sea inminente. «Creo que o luns empezamos todos e a ver se poñen data para o inicio», señaló. Y también reiteró lo que dijo ya en un directo con Denis Suárez cuando el futuro de la competición todavía era una incógnita. «O que desexabamos todos era poder terminar no terreo de xogo. Só falta que poñan data e creo que era o luns cando poderemos ter o calendario», indicó.

Aspas aseguró, asimismo, que el vestuario es consciente de que el riesgo de descenso sigue ahí. «Por suposto. É certo que antes do parón tiñamos boas sensacións e o equipo ía a máis. Pero quedan once xornadas e moitas cousas por facer. Non hai que pensar tanto en fichaxes en cesións, en prolongacións, senón no próximo partido, porque ahí estará o comezo da nosa salvación».

Respecto a los jugadores que tienen contrato hasta el 30 de junio, comentó que en el peor de los casos podrían estar para los dos primeros partidos si se vuelve en la fecha prevista. Pero es optimista. «Acabando o 19 de xullo serán 19 ou 20 días máis que malo será que non se poda arranxar».

«Son un privilexiado e estou moi contento de poder axudar»

En lo que se refiere a la donación, se mostró feliz de poder echar una mano. «Sempre dixen que son un privilexiado, que me pagan moito para todo o que disfruto no terreo de xogo. Estou moi contento de poder axudar», indicó revelando que la colaboración surgió a raíz del mensaje que grabó para sus vecinos durante el confinamiento.

El moañés se mostró «moi contento de poder axudar» a su pueblo y a Cangas. «A raíz do vídeo que gravamos para os máis cativos para quedar na casa, na nosa familia xurdiu a idea de poder axudar. Liamos as noticias e quixemos axudar ao noso Concello, que sempre se porta moi ben connosco», añadió el internacional con la selección española.