Jorge Cuesta: «Si no sintiéramos el club como lo hacemos, no creo que esto fuera posible»

La Voz de Galicia LA VOZ

VIGO 26/05/2020 16:15 h

El técnico del Celta Juvenil de División de Honor, Jorge Cuesta, compartió sus primeras impresiones tras conocer que el equipo tiene plaza para la próxima edición de la Youth League. «Llevamos un tiempo leyendo noticias y ahora que por fin se ha confirmado, estamos encantados», comenta. Considera que si se puede disputar la competición será «un premio después de la situación tan mala» que se ha vivido. «Es una pequeña alegría para todos», sostiene.

Cuesta admite que al inicio de temporada «pocos se podían imaginar lo que han hecho los chavales». Cree que el reflejo del buen trabajo realizado es «no solo haber quedado campeones, sino haber sido el equipo con más puntos de todos los grupos», que es lo que les da derecho a estar en la Youth League y que «habla de lo bien que lo han hecho los jugadores».

«Para todo el club es la demostración de que con menos recursos que otros clubes somos capaces de hacer estas cosas que están al alcance de pocos», proclama Cuesta, que recuerda que no dejan de ser «un club pequeño y humilde». Desde su punto de vista, la clave está clara: «Es gracias a creer del primero al último en nuestra filosofía como conseguimos los objetivos. Si no tuviéramos esa confianza y no sintiéramos el club como lo sentimos, no creo que fuera posible», valora.

En ese sentido, recuerda que en el Celta predomina la gente de casa, «no solo jugadores o entrenadores, sino empleados que no solo lo son de una empresa, sino del equipo del que son aficionados». Ve en esto «una diferencia respecto a clubes con más recursos», ya que percibe «una demostración de amor por un club y una filosofía desde el primero al último de los empleados», lo cual supone «un logro que se debe valorar por parte de todos los que formamos parte del club».

Cuenta que mantienen reuniones con los jugadores un par de veces por semana y que ellos siempre acaban preguntando. «Lo poco que sabíamos, se lo íbamos diciendo. Dentro de la tristeza por no haber podido disputar la Copa de Campeones y la Copa del Rey a final de temporada, esto para los que van a continuar es una noticia única», señala. Tanto que, subraya, «nunca antes el club había estado en esta competición».

Cuesta recuerda que quienes se dedican a la formación persiguen que sus futbolistas sigan «dando pasos ene l club, principalmente promocionando al filial». Lo entiende como el objetivo de su trabajo. «Me encanta estar con los chavales, que mejoren y luego, evidentemente, si es teniendo buenos resultados mejor», porque eso es lo que va a hacer que se fijen en ellos, puedan tener oportunidades y seguir «todo el tiempo posible en el club».

Por último, cree que «la ilusión por participar en esta competición va a estar muy por encima de la presión que puedan tener» por ser la primera vez que el Celta compite en ella. «Tenemos que verlo como una oportunidad de crecer, de enfrentarnos a retos y a equipos a los que es casi imposible para nosotros enfrentarnos», indica. Por eso lo platea como una ocasión de «jugar partidos de nivel en los que tengan que demostrar que están preparados» para pensar en el filial e incluso en el primer equipo. «Esta competición te deja ver con más exactitud el nivel en el que están los jugadores para luego seguir evolucionando», concluye.