O Colectivo Nós lanza un vídeo que denuncia as «mentiras» sobre a reforma de Balaídos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La VOz

Vigo 25/05/2020 15:36 h

A peña celtista viguesa Colectivo Nós publicou a pasada fin de semana un vídeo a modo de queixa polos anuncios realizados polo alcalde de Vigo, Abel Caballero, nos últimos anos con respecto ao estadio de Balaídos e que non se viron reflectidos na realidade. "O tempo disque da e quita razóns, e pon a cada un no seu sitio. A única certeza ata o de agora é que o único espectacular que vimos son as trolas que nos contan. Abel Caballero poderá mentirnos coa reforma de #Balaídos mais non poderá tomarnos por parvos", din no texto co que introducen a peza audiovisual.

Nos máis de trece minutos de duración do vídeo que prepararon recóllense distintas informacións publicadas en medios de comunicación desde o ano 2014 sobre a reforma do estadio, falando de diferentes datas de conclusión de fases da mesma que non se produciron do xeito que se indicaba. Outras peñas entre as que figuran Afouteza, Hordas Celestes, A Mao Negra, Le-Chuzas, Siareiros, Arbo ou Siareiros Dezaos, entre outras, fixéronse eco, así coma o presidente da Federación de Peñas do Celta, Pepe Méndez.