Mostovoi: «No me gusta el fútbol sin público»

Vigo 23/05/2020 08:35 h

El exfutbolista del Celta Alexander Mostovoi concedió una entrevista al programa radiofónico Fútbol de Primera donde dio sus impresiones sobre el desarrollo del fútbol tras el parón por el coronavirus. Tomando como ejemplo lo visto hasta ahora en la Bundesliga, admite que no le convence. «Vi varios partidos de la Bundesliga y, en algún momento, no sé qué me dio. Parecía un amistoso o de pretemporada. Hubo poca intensidad y pocas tarjetas, no sé si por la falta de público o por el miedo al contacto», comentó.

Respecto a cómo está viviendo él la pandemia, comparte su percepción de que en Rusia se está llevando mejor que en otros lugares. «Estamos viviendo esto del coronavirus como en cualquier país, sufriendo, aguantando… Cada día un poco mejor que antes, porque en Rusia, viendo lo que está pasando en otros países, creo que estamos en una mejor situación», valoró a través de una conversación telefónica.

Se refirió también a aspectos que ya ha abordado en múltiples ocasiones, como lo complicados que fueron sus inicios en Vigo y las carencias que tenía el club en esa época. «El primer año fue difícil. No me esperaba encontrar un equipo con tantos problemas, no había ni agua caliente. Todos los días pensaba: ‘Dónde me metí’. No teníamos ni campo para entrenar», asegura. Aun así, considera que después fueron «mejorando cada año» hasta el punto de tener en sus últimas seis campañas «un equipo impresionante, no solo en la liga española sino en Europa».

Tras su retirada, revela que el tener a sus hijos aún pequeños fue lo que le motivó a quedarse en España y establecerse durante un tiempo en Marbella. Luego entendió que era el momento de regresar a su país, aunque esperaba unas oportunidades profesionales en el mundo del fútbol que no se le han presentado. «Después de 25 años jugado al fútbol, pensé que alguien podría interesarse en mí. Mucha gente me pregunta por qué no estoy en algún equipo y yo les contesto que es porque no me llama nadie. Así, en los últimos años me he dedicado a la televisión», señala.

Otro de los asuntos sobre los que se le pidió su punto de vista fue el VAR, una herramienta de la que es partidario. «Se habla mucho de esto, algunos dicen que te ayuda y otros lo contrario. Para mí es mejor que el VAR exista, aunque hay montones de partidos en los que me digo ‘para qué el VAR’. Si mañana me ponen a elegir, diría que sí al VAR», sentenció.