Rosic: «Me siento afortunado de poder entrenar a este nivel»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 19/05/2020 13:28 h

El portero del filial que está estos días a las órdenes de Óscar García Junyent, Dragan Rosic, se siente «afortunado de poder entrenar a este nivel», según explicó a los medios del club. El serbio, que llegó al Celta B en el pasado mercado de invierno, admite que la primera semana de esta particular pretemporada fue «un poco extraña» al no poder hacer todo lo que quieren. «Hacemos el trabajo en grupos pequeños y es un poco raro, pero hay que adaptarse y hacer lo que quieren de nosotros», indica.

Para Rosic es «un placer entrenar con esta gente», tanto técnicos como jugadores de los que destaca que tienen «mucha experiencia de muchos años en La Liga» y en los que trata de fijarse para seguir creciendo y evolucionando. «Intento aprender de ellos», señaló recordando que nunca antes había oportunidad de entrenar a este nivel.

Admite el guardameta que los primeros días de cuarentena fueron complicados para él. «Estoy solo y no tienes a nadie con quien hablar, estás aburrido. Pero me adapté a la situación e hice los ejercicios que nos mandaban por WhatsApp», comenta. Cree que la experiencia le hizo «más fuerte» pese a las dificultades. «Soy grande y vivo en un piso pequeño. No pude hacer todo lo que quería. Creo que gané en fuerza y perdí en reflejos y velocidad, pero aquí lo voy a recuperar», añade.

En cuanto al filial, recuerda que a su llegada se encontró «un equipo joven con mucho talento y que quiere competir», pero que se encontraba en una situación «muy mala, en descenso». «Fue difícil, pero estaba feliz por jugar desde el principio. Ganamos el primer partido y las cosas empezaron a ser más fáciles. Creo que ganamos cuatro de los últimos cinco partidos y salimos del descenso, que era lo más importante», subraya.

Rosic, que venía de no jugar en el Almería, comenzó a «jugar y sentir el fútbol en España», además, a un buen nivel, como él mismo manifiesta. «Lo tienen que decir otro, pero creo que estuve bastante bien, seguro, sin fallar. Es importante para un portero dar seguridad a su equipo y eso creo que lo hice» finaliza.