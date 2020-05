Pione Sisto regresa a A Madroa

0

Una semana y un día más tarde que el resto de sus compañeros, Pione Sisto ha regresado hoy a A Madroa para volver a ejerctitarse. El internacional danés, como parte del grupo 1 -la plantilla se divide desde ayer en tres turnos de diez jugadores, aunque ayer uno fue de nueve precisamente por la ausencia del extremo-, se ha vuelto a poner a las órdenes de Óscar García Junyent tras días convulsos.

Hoy sí, Pione Sisto en A Madroa. Vídeo: M. Moralejo. pic.twitter.com/JMsVYj643t — Grada de Río (@gradaderio) May 19, 2020

Sisto no había aparecido el día marcado para el regreso al trabajo sin que desde el club se diera explicación alguna sobre su ausencia. Ya el pasado viernes, era el presidente, Carlos Mouriño, quien indicaba en la charla organizada por la Federación Galega de Fútbol que el futbolista "tiene un problema y no está colaborando con el club para resolverlo", además de añadir que el Celta no podía hablar sobre ese problema.

El futbolista, que se había marchado conduciendo su propio vehículo hasta Dinamarca en pleno confinamiento, regresó a tiempo para presentarse en A Sede en la fecha marcada para que la plantilla se sometiera a los test PCR de acuerdo con el protocolo marcado por La Liga. A partir de ese momento, se le había perdido la pista, más allá de unas cuantas apariciones en Instagram ejercitándose en casa. En una de ellas, precisamente, emplazaba a Yaw Yebah -uno de los jugadores del filial que están con el primer equipo- a verse pronto en A Madroa. Pero por parte de Pione, la aparición en las instalaciones del Celta se hizo esperar hasta hoy mismo.

Óscar García Junyent, preguntado en una rueda de prensa virtual la semana pasada al respecto, comentó que le gustaría contar con Pione como con el resto de sus compañeros, pero agregando que "por ahora" no podía ser, aunque sin ofrecer más detalles sobre los motivos que lo impedían.